Die Vaudoise hat die CO 2 -Emissionen ihres Immobilienportfolios seit 2014 um 25 % gesenkt

Lausanne, 29.03.2021 - Als verantwortungsvoller Investor mit genossenschaftlichen Wurzeln konnte die Vaudoise den CO 2 -Ausstoss ihrer Gebäude seit 2014 um 25 % senken. Damit ist die Vaudoise auf gutem Wege, das angestrebte Ziel zu erreichen, ihre CO 2 -Emissionen bis 2025 um mindestens 30 % zu senken.

Die von der Vaudoise umgesetzte nachhaltige Immobilien-Investmentstrategie trägt Früchte: Die CO 2 -Emissionen ihrer Immobilien sind von 2014 bis 2020 um rund 25 % zurückgegangen. Das Energiemonitoring, das die BG-Gruppe jedes Jahr nach der Gebäudeenergieausweis-Methode der Kantone (GEAK) durchführt, hat ergeben, dass die CO 2 -Emissionen des Vaudoise-Immobilienportfolios für Heizung, Warmwasser und Strom zurückgegangen sind, und zwar von 33 kg CO 2 /m2 im Jahr 2014 auf 25 kg CO 2 /m2 im Jahr 2020. Angesichts dieses Ergebnisses ist die Vaudoise zuversichtlich, ihren CO 2 -Ausstoss bis 2025 im Vergleich zu 2014 um mindestens 30 % zu senken.

Ein umfassender Energie-Aktionsplan

2014 hat die Vaudoise auf Grundlage des Gebäudeenergieausweises der Kantone (GEAK) mit der BG-Gruppe ein Energieaudit ihres Immobilienportfolios durchgeführt. In der Folge hat sie einen Aktionsplan zur Reduzierung ihres CO 2 -Ausstosses festgelegt, der in vier Bereichen ansetzt: die energetische Sanierung, die Reduktion von fossilen Brennstoffen beim Heizen, die energetische Optimierung bestehender Gebäude und schliesslich effiziente Neubauten (insbesondere Minergie, 2000-Watt-Gesellschaft und SNBS). Darüber hinaus investiert sie in innovative urbane Ökoquartiere wie Erlenmatt in Basel, Weidmatt in Lausen oder Églantine in Morges. 2021 werden die 120 Objekte, die zum Immobilienportfolio der Vaudoise gehören, in den Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) integriert, einem Index, der für Transparenz und Vergleichbarkeit von Immobilienportfolios im Schweizer Markt sorgt. So führt die Vaudoise ihre Strategie für nachhaltige Immobilienanlagen weiter.

