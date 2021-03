Das jüngste Rekordhoch im DAX bei 14.804 Punkten bleibt zu Beginn der neuen Handelswoche im Fokus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent im Plus auf 14.774 Punkte. Damit steht der DAX etwas höher als in der Vorwoche, in der er fast ein Prozent zugelegt hatte.Der DAX dürfte Experten zufolge auch in der verkürzten Handelswoche vor Ostern Steherqualitäten beweisen. Verschiedene Misserfolge in der hierzulande laufenden Corona-Impfkampagne ...

