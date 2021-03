Wochenausblick: Wichtige Jahreszahlen und Hauptversammlungen von DAX-Konzernen

Werbung



Die, durch Ostern bedingt, verkürzte Handelswoche hält wieder einige wichtige Veröffentlichungen von Jahreszahlen für Anleger bereit. Außerdem gibt am Mittwoch der DAX®-Konzern Daimler den Startschuss für die Hauptversammlungssaison, bevor die Deutsche Telekom und Beiersdorf am Donnerstag folgen.



Montag

Am Montag legt um 7 Uhr das Versandhandelsunternehmen für Geschäftsausstattung Takkt AG die Jahreszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 vor. Wenig später folgt um 7:30 Uhr die va-Q-tec AG. In den vom Würzburger Konzern hergestellten Thermoboxen und Containern werden zurzeit insbesondere die CoVid-19-Impfstoffe transportiert. Außerdem veröffentlicht die Hypoport SE im Laufe des Tages ihren Geschäftsbericht für 2020.





Dienstag

Zum Start in den Tag melden wieder einige Unternehmen aus den hinteren Börsenligen ihre Jahreszahlen. Um 7 Uhr lassen der Onlinewerbekonzern Ströer sowie der Autobatterienhersteller Voltabox in ihre Bücher blicken. Um 7:30 Uhr folgt die Dermapharm Holding, während kurz darauf um 7:40 Uhr ElringKlinger seine Jahreszahlen präsentiert. Bereits im Februar berichtete der Autozulieferer im Zuge der Veröffentlichung seiner vorläufigen Jahreszahlen von einem Umsatzrückgang in 2020.

Um 8 Uhr legt zudem der IT-Dienstleister Cancom seine Jahreszahlen vor und die Westwing Group ihren Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Um 14 Uhr veröffentlicht Destatis den Harmonisierten Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis für Deutschland. Dieser dient dem EZB-Rat der EU als Grundlage, die Preisstabilität in der Eurozone als Ganzes quantitativ bewerten zu können. Zum späten Abend präsentiert der kanadische Softwarehersteller Blackberry seine Zahlen für das vierte Quartal.

Mittwoch

Zur Wochenmitte sollten die Anleger einigen wichtigen Konjunkturindikatoren ihre Aufmerksamkeit schenken. Zunächst berichtet China um 3 Uhr deutscher Zeit über den PMI für das nicht verarbeitende Gewerbe. Um 8 Uhr folgt das Vereinigte Königreich mit der Veröffentlichung des BIP für das erste Quartal 2021. Anschließend teilt Eurostat um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis sowie die Kernrate des Verbraucherpreisindex in der Euro Zone mit. Insbesondere die Kernrate ist ein wichtiger Indikator, um die Inflation und Veränderung beim Kaufverhalten zu erfassen. Zur Mittagszeit um 14 Uhr sei dann das Interesse auf die Rede des US-Präsidenten Joe Biden gerichtet. Wenig später wird um 14:15 Uhr zudem die ADP Beschäftigungsänderung in den USA veröffentlicht.

Neben den zahlreichen Konjunkturindikatoren werden dennoch auch nicht zu vernachlässigende Unternehmensnachrichten gemeldet. Um 7 Uhr gewähren Varta sowie die Adler Group einen Einblick in ihre Jahreszahlen für 2020, bevor anschließend um 7:45 Uhr der Online-Versandhändler Home24 folgt. Um 8 Uhr macht es die Washtec AG den anderen Unternehmen gleich und meldet die detaillierten Jahreszahlen für 2020. Außerdem lädt der Automobilhersteller Daimler seine Aktionäre ab 10 Uhr zur virtuellen Jahreshauptversammlung ein. Im Laufe des Tages publizieren zum einen die Aareal Bank und zum anderen die Aurelius AG ihre Geschäftsberichte.

Donnerstag

Am Donnerstagmorgen veröffentlicht um 8 Uhr das Statistische Bundesamt die Einzelhandelsumsätze in Deutschland, die kurz- und mittelfristig die Wertentwicklung des Einzelhandels anzeigen. Um 10 Uhr bzw. 10:30 Uhr laden dann auch die DAX®-Konzerne Deutsche Telekom und Beiersdorf ihre Aktionäre zu einer virtuellen Jahreshauptversammlung ein. Um 16 Uhr meldet das Institute for Supply Management schließlich noch den ISM des verarbeitenden Gewerbes. Dieser zeigt die Geschäftsbedingungen des verarbeitenden Gewerbes und nimmt je nach Ausgang einen positiven oder negativen Einfluss auf das BIP in den USA.

Freitag

Zum Abschluss der verkürzten Handelswoche veröffentlicht das US Department of Labor die Beschäftigungszahl außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Anleger sollten außerdem im Hinterkopf behalten, dass aufgrund des Karfreitags kein Handel an den europäischen und amerikanischen Börsen stattfindet.







