Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,52 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 3. Mai 2021 (Record date: 9. April 2021). AT&T zahlt auf das Jahr hochgerechnet somit 2,08 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 30,31 US-Dollar (Stand: 26. März 2021) einer Dividendenrendite ...

