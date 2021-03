Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat am Freitag einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Dadurch hat sich auch die Wochenbilanz erheblich verbessert. Unter dem Strich legte der DAX in der vergangenen Woche fast 0,9 Prozent zu. Damit befindet er sich wieder in Tuchfühlung zum Allzeithoch. Die Marktidee ist diesmal Exxon Mobil.