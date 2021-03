The following instruments on XETRA do have their first trading 29.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.03.2021Aktien1 US16955G1132 China Yangtze Power Co. Ltd.2 FI4000480504 Orthex Oyj3 KYG9891U1334 Zhongyu Gas Holdings Ltd.4 CA62973P1071 NSJ Gold Corp.5 IT0005434615 Almawave S.p.A.6 GB00BLGYGY88 Premier Oil PLC7 CA9256541058 Vicinity Motor Corp.Anleihen/ETF1 XS2327420977 E.ON SE2 XS2324722607 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide3 XS2320746394 Verbund AG4 FI4000490990 HKScan Oyj5 AU3CB0279081 NRW.BANK6 DE000DD5AWE6 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 XS2201434490 Purple Protected Asset S.A.8 XS2326546434 UBS AG [London Branch]9 US25746UDK25 Dominion Energy Inc.10 US25746UDJ51 Dominion Energy Inc.11 US456837AV55 ING Groep N.V.12 US456837AW39 ING Groep N.V.13 US842400HB27 Southern California Edison Co.14 XS2326546350 UBS AG [London Branch]15 XS2326546277 UBS AG [London Branch]16 US05964HAM79 Banco Santander S.A.17 US05964HAL96 Banco Santander S.A.18 FR0014002QG3 Carmila S.A.S.19 XS2327322884 Deutsche Bank AG20 CH1105195684 Dufry One B.V.21 US456837AX12 ING Groep N.V.22 XS2315827209 ITOCHU Corp.23 XS2326493728 Novelis Sheet Ingot GmbH24 FR0014002O10 Orpea25 US842400GZ04 Southern California Edison Co.26 US842400HA44 Southern California Edison Co.27 US842400HC00 Southern California Edison Co.28 US03027XBL38 American Tower Corp.29 XS2324724645 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide30 DE000HLB21W5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB21S3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB21Q7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB20P1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 IE00BM9GRM34 Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF35 IE00BM9GRP64 Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF36 IE00BMDBMN04 iShares € Green Bond UCITS ETF - EUR (Dist)