DJ RWE liefert LNG erstmals klimaneutral nach Korea

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat Ende März erstmals Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) klimaneutral an einen Kunden geliefert. Die Ware wurde am Gwangyang-Terminal in Südkorea an den Stahlproduzenten Posco geliefert, teilte das DAX-Unternehmen mit. Dabei seien die entstandenen CO2-Emissionen mit sogenannten Emissionsminderungszertifikaten ausgeglichen worden. RWE will nun auch weiteren LNG-Kunden den CO2-Ausgleich über solche Zertifikate anbieten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2021 02:12 ET (06:12 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.