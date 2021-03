Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp behauptet gegen den US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,1780 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1782 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,1796 Dollar.Das Umfeld für den Euro bleibt schwierig. Vor allem die Stärke des US Dollars ...

