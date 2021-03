Der heimische Aktienmarkt schloss am Freitag mit Kursgewinnen. Der ATX verzeichnete zu Beginn Gewinne und behielt diese im Laufe des Tages bei. Am Ende des Tages stand ein Gewinn von 1,4% bzw. 3.145,61 Punkte in den Büchern. Die US und asiatischen Börsen lieferten positive Vorgaben. Die negativen Nachrichten wie der weitere Verlauf der Corona Pandemie und die daraus resultierende lockdowns, die schleppend verlaufenden Impfungen und die Blockade des Suezkanals hatten keinen Einfluss auf den Kurs. Die treibenden Nachrichten waren die Aufbesserung des Übernahmeangebotes für die S Immo durch die Immofinanz, folglich war der Gewinner des Tages S Immo mit einem Plus von 10,9%, gefolgt von Semperit mit plus 4,3%. Die Verlierer des Tages waren die Addiko Bank mit minus 1,2% ...

