DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom öffnet ihr Glasfasernetz für Finanzinvestoren. Wie Deutschland-Vorstand Srini Gopalan in einem Pressegespräch zum Stand des Netzausbaus hierzulande sagte, führt das Unternehmen "Gespräche mit Pensionsfonds und anderen Investoren" über eine Beteiligung am Glasfaserausbau. Diese sollen dem Vernehmen nach zeitnah und auf jeden Fall noch im laufenden Jahr zum Abschluss kommen. Bis 2024 sollen die Glasfaserausgaben der Telekom von zuletzt 1,5 auf 2,5 Milliarden Euro steigen. (BöZ)

LBBH - Die Sparkassen-Finanzgruppe möchte die in ihrem Eigentum befindliche Landesbank Berlin Holding auflösen und prüft den Verkauf der Tochtergesellschaften Berliner Sparkasse und Berlin Hyp. "Die Anteilseigner der Landesbank Berlin Holding haben aufgrund von aufsichtsrechtlichen Änderungen beschlossen, ein Fortbestehen der Landesbank Berlin Holding, LBBH, als Gruppeninstitut zu überprüfen", sagte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). (BöZ)

S IMMO/IMMOFINANZ - Der österreichische Immobilienkonzern S Immo will den geplanten Verkauf seines Anteils am Rivalen Immofinanz noch im zweiten Halbjahr über die Bühne bringen. "Die Nachfrage ist da, es gibt für uns einige Optionen", sagte Vorstandschef Bruno Ettenauer in einer Fragestunde mit Aktionären. Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch der Immofinanz im Juni hatte der S-Immo-Chef eine Entflechtung der gegenseitigen Beteiligungen in Aussicht gestellt. (BöZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2021 01:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.