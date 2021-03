Das Tübinger Unternehmen ist seit vergangenem August an der Nasdaq gelistet. Der Kurs hatte bereits viel vorweggenommen, aber seit dem im Dezember markierten Allzeithoch hat er bereits schon wieder um gut 40 % korrigiert. Die Zulassung des Impfstoffs ist im Mai oder spätestens im Juni zu erwarten. Dass der Impfstoff zugelassen wird, ist eigentlich unzweifelhaft. Er ähnelt denen von BIONTECH und MODERNA, ist aber, was die Kühlung angeht, deutlich einfacher zu handhaben. Noch im April sind erste Zwischenergebnisse aus der klinischen Studie Phase III zu erwarten. Spätestens sobald die Zulassung bekanntgegeben wird, dürfte der Aktienkurs einen Sprung nach oben machen, aber höchstwahrscheinlich reichen auch positive klinische Studiendaten. Ähnliches war Ende Januar bei NOVAVAX zu beobachten, als der US-Konzern sehr gute klinische Daten zu seinem Impfstoffkandidaten veröffentlichte: Innerhalb weniger Tage hatte sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Sollten sich die Analystenprognosen bewahrheiten, ist die CUREVAC-Aktie sehr günstig bewertet: Das KGV per 2021 liegt bei 10, per 2022 beträgt es gerade mal 5. Mutige Anleger können sich ein paar Stücke ins Depot legen. Sollte der Kurs nochmals unter 80 $ fallen, darf auch nachgekauft werden. Wer bereits investiert ist, gibt selbstverständlich kein Stück aus der Hand!



