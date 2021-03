DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien

Presseinformation DIC Asset AG: Fertigstellung der Erweiterung der Logistikimmobilie bei Kassel RLI Investors errichtet die geplante und entwickelte Erweiterung ohne Verzögerung

Volkswagen Classic Parts bindet sich langfristig an den Standort

Reduzierung des CO 2 Fußabdrucks um 264 Tonnen durch den Einsatz ressourcenschonender Baumaterialien Frankfurt am Main, 29. März 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, gibt die Fertigstellung der über ihre Tochtergesellschaft und Logistikimmobilien-Spezialisten RLI Investors GmbH erweiterten Logistikimmobilie am Standort Wolfhagen bei Kassel bekannt. Das mit der Projektentwicklungsgesellschaft RLI Development GmbH geplante und entwickelte Logistikobjekt konnte ohne Verzögerung fertiggestellt werden. Der Nutzer Volkswagen Classic Parts hat die Teilfläche von 5.100 qm der insgesamt 10.200 qm neu entstandenen Fläche planmäßig im ersten Quartal bezogen. Das nun rund 30.000 qm große Logistikzentrum gehört zum Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF "RLI Logistics Fund - Germany I". Die drittverwendungsfähige Logistikimmobilie liegt verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn A44 und zur naheliegenden A7. Die Verteilung von Waren in ganz Deutschland kann innerhalb eines Tages erfolgen. Alle wichtigen Destinationen innerhalb Europas sind schnell erreichbar. Das neu errichtete Logistikzentrum entspricht höchsten Nachhaltigkeitsstandards. So kamen beispielweise Holzleimbinder als Dachtragwerk zum Einsatz, wodurch der CO 2 -Fußabdruck um 264 Tonnen reduziert werden konnte. Eine DGNB-Zertifizierung für die Erweiterung wird angestrebt. Volkswagen Classic Parts hat bereits vor Fertigstellung einen langfristigen Mietvertrag über die Teilfläche unterzeichnet. Mit dieser Fläche vergrößert sich der Ersatzteillieferant für Volkswagen-

Über die DIC Asset AG Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business (8,3 Mrd. Euro Assets under Management) erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

