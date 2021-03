Als hätten sie sich abgesprochen: Sowohl bei RWE als auch bei E.On übergeben in den kommenden Wochen langjährige Unternehmenslenker den Führungsstab an den jeweiligen Nachfolger (s.?a. "Unsere Meinung" auf S.?1). Gut, Uniper tanzt ein wenig aus der Reihe: CEO Andreas Schierenbeck ist erst seit 2019 im Amt, und ob er es noch lange bleibt, entscheidet der finnische Mehrheitsaktionär Fortum. Gemeinsam ist allen drei Versorgern: Wir haben unsere Einschätzungen überarbeitet und kommen zu einem Favoritenwechsel.Die Krone der Branche tragen wir etwa 3,5 Kilometer von der Huyssenallee (wo RWE residiert) an den Brüsseler Platz in Essen. Dort sitzt unser neuer Branchenprimus E.On. CEO Johannes Teyssen hat den schwierigen Umbau des britischen Geschäfts schneller vorangetrieben als von uns erwartet. Sein Nachfolger Leonhard Birnbaum, der zum 1.4. übernimmt, muss nur noch ein paar Scherben zusammenkehren: Die Eigenkapitalquote durch künftig einzubehaltende Gewinne wieder verbessern und den Verschuldungsgrad vom 5,9-fachen EBITDA auf ein verträglicheres Maß des 4,8- bis ...

