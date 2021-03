Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der Woche kam der Rentenmarkt unter Druck und parallel dazu sind die Inflationserwartungen (Inflation Swap Forwards) nochmals gestiegen, so die Analysten der Helaba.Die Normalisierung der Inflationsraten der Eurozone sei bereits in Gange, wofür neben den Energiepreisanstiegen der letzten Quartale auch Effekte wie Steuererhöhungen verantwortlich gemacht werden könnten. Noch sei die Teuerung auf niedrigem Niveau, die in dieser Woche anstehenden Daten sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone würden aber höhere Inflationsraten mit sich bringen. ...

