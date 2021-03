Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.724 auf 1.733 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.727 auf dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) Häuserpreise erhöhen sich im Septemberquartal 2020 um 7,8 % (Vorjahresvergleich). ...

