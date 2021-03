Nach den starken Vorgaben aus den USA ist der DAX am Morgen auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Er zeigt sich damit erneut widerstandsfähig gegen schlechte Nachrichten: So soll der US-Hedgefonds Archegos in Schieflage geraten sein und manche Banken in Mitleidenschaft ziehen. Positiv wirkt sich hingegen die Impfkampagne in den USA auf die Märkte aus.Angesichts drohender neuer Lockdownmaßnahmen scheint ein dynamischer Ausbruch allerdings unwahrscheinlich. Gegenwind könnte auch von den USA ausgehen, ...

