Am Freitag zeigte die Wall Street zum Handelsschluß noch eine massive Rally - aber die Euphorie ist verflogen, nachdem immer klarer wird, dass ein Hedgefonds (Archegos) gekippt ist, der extrem investiert war in US-Medien Am Freitag zeigte die Wall Street zum Handelsschluß noch eine massive Rally - aber die Euphorie ist verflogen, nachdem immer klarer wird, dass ein Hedgefonds (Archegos) gekippt ist, der extrem investiert war in US-Medien-Aktien und chinesischen Tech-Aktien. Das verunsichert die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...