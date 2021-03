Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Tesla muss wieder einstecken ++ L Brands geht es prächtig ++ Rückenwind für den Stahlsektor.

> MÄRKTE & KURSE | Die Bullen haben Kraft getankt und bestimmen wieder das Geschehen. Zum Ausklang der vergangenen Woche kletterten die US-Indizes deutlich. Der Dow Jones verbuchte ein Plus von 1,4 Prozent auf 33.072 Punkte. Der S&P 500 konnte um 1,7 Prozent auf 3.976 Punkte zulegen und für den Nasdaq100 ging es um 1,5 Prozent aufwärts.

Optimismus bringt derzeit vor allem der plangemäße Verlauf der Corona-Impfungen in den USA. Besonders begehrt waren Aktien aus dem Stahlsektor. Anleger erwarten umfangreiche staatliche Investitionen in dieser Branche. Deutliche Zugewinne gab es derweil auch bei zahlreichen Finanztiteln. Die Anteilsscheine von Bank of America verteuerten sich um 2,7 Prozent.

