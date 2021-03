Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die US-Einzelhandelsumsätze im Januar durch einen regelrechten Konsumrausch geprägt waren, hat sich nun im Februar eine vor allem auf den ersten Blick sehr unerfreuliche Abschwächung gezeigt, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die noch vorläufigen Zahlen würden bei dieser Zeitreihe einen Rückgang um immerhin 3,0% M/M offenbaren. Die Kältewelle habe sicherlich nicht geholfen; noch wichtiger gewesen seien aber die an den Daten für Januar vorgenommenen Revisionen - so sei die schon beachtlichen Veränderungsrate von +5,3% M/M noch auf extrem erfreuliche 7,6% M/M nach oben angepasst worden. Diese nun zu beobachtende ausgeprägte Stärke im Januar relativiere die vermeintliche Schwäche im Februar natürlich. Der US-Verbraucher mache also zunächst eine mehr als verdiente kurze Ruhepause nach dem anstrengenden Konsumrausch im Januar. Die neuen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die sich inzwischen bereits in der Umsetzung befänden, würden dann schon ab März helfen. Man könnte also sagen, dass in Washington bereits die nächste Party der US-Verbraucher geplant werde. ...

