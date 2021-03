Der VW ID.4 X hat sein offizielles Marktdebüt in China gegeben. Der von VW mit seinem Partner SAIC produzierte Stromer ist in China nun in sechs Varianten zu Preisen zwischen 199.900 und 272.900 Yuan (umgerechnet rund 25.900 bis 35.300 Euro) nach Subventionen erhältlich. Der ID.4 wird im Reich der Mitte von VW mit seinen Partnern SAIC und FAW bekanntlich unter verschiedenen Namen produziert: Der nun ...

