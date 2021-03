Mercedes-Benz hat nun erste Details und Fotos vom Interieur seiner elektrischen Luxuslimousine EQS veröffentlicht. Die Weltpremiere des Modells wird am 15. April stattfinden - Mercedes gibt aber schon jetzt einen Ausblick darauf, wie der Hyperscreen in das Cockpit eingebunden wird. Auffälligstes Element ist dabei zweifelsohne der "MBUX Hyperscreen" - also jene Bildschirm-Anordnung, die Mercedes einzeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...