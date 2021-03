NTT erzielt höchste Positionierung auf der Achse "Completeness of Vision" bzw. "Ability to execute" im Gartner Magic Quadrant.

NTT SD-WAN Echtzeit-Netzwerkanalyse bietet tiefe Einsicht in Anwendungsleistung, Netzwerksicherheit und Endnutzererfahrung.

NTT, ein weltweit führender globaler Technologiedienstleister, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im März 2021 als Leader im Gartner Report "Magic Quadrant for Network Services, Global" positioniert wurde. Das Unternehmen wurde sowohl für "Completeness of Vision" als auch "Ability to Execute" anerkannt. NTT erfährt im März 2021 ebenfalls die höchste Einstufung im Gartner Report "Critical Capabilities for Network Services, Global" für die Anwendungsfälle Global Network, Intra-Asia/Pacific Network und Intra-EMEA Network.

Der Gartner Magic Quadrant Report konstatiert: "Getrieben von der Cloud-IT-Service-Übernahme und beschleunigt durch COVID-19 befindet sich der Markt für globale Unternehmensnetzwerkdienste nun in einer Generationenverschiebung in Bezug auf Technologien und Anbieterlandschaft. Führende Akteure im Bereich Infrastruktur und Operations müssen ihre Netzwerk-Sourcing-Konzepte dieser Transformation entsprechend anpassen."

NTT investiert weiterhin sehr stark in sein globales Netzwerkdienste-Portfolio als transformatorischer Innovationsmotor für seine Kunden. Bekannt für seinen hervorragenden Kundenservice und Support, verfügt NTT über tiefgreifende Fachkompetenz in Bezug auf den Bau und die Verwaltung großer verteilter Netzwerke. Für CIOs und CDOs von Unternehmen, die eine Cloud-First-Strategie verfolgen, bieten NTT Networking-Dienste eine nahtlose Leistung für Endnutzer bis hin zu Cloud- und SaaS-Anwendungen, die alle eine sichere, zuverlässige und verbesserte Erfahrung bieten, unabhängig davon, ob die Nutzer von zu Hause, einer Zweigniederlassung oder einem großen Gelände verbunden sind.

Masaaki Moribayashi, Senior Executive Vice President for Services bei NTT Ltd. erklärte: "Networking ist ein zentrales Element, um agile und wirkungsvolle Lösungen für die sich rasch verändernden geschäftlichen Bedürfnisse unserer Kunden bereitzustellen. Mit anhaltenden Investitionen im Laufe der Jahre in unser globales Netzwerkdienste-Portfolio bedeutet es nun eine große Ehre für uns, zu erkennen, dass die Vision, Strategie und das Produktportfolio von NTT eine derart umfangreiche Anerkennung erfahren haben."

Takeshi Wakita, Senior Vice President bei NTT für den Geschäftsbereich Global Network, ergänzte: "Transformation war stets die Voraussetzung für Innovation bei NTT. Wir sind äußerst dankbar für die intensive Arbeit unserer Mitarbeiter und tiefgehende Partnerschaft mit unseren Kunden, die es uns nun ermöglicht, weiterhin die Messlatte für unsere Serviceleistungen und Angebote höher anzusetzen."

Über NTT

NTT glaubt an die Lösung sozialer Probleme durch unsere Geschäftsaktivitäten, indem wir Technologie für gute Zwecke einsetzen. Wir helfen unseren Kunden, ihr Wachstum zu beschleunigen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Unsere Dienstleistungen umfassen digitale Unternehmensberatung, Technologie und Managed Services für Cybersicherheit, Anwendungen, Arbeitsplätze, Clouds, Rechenzentren und Netzwerke, die alle durch unsere fundierte Branchenkenntnis, Innovationskraft und Lösungen unterstützt werden.

Als einer der globalen Top-5-Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen erbringen unsere vielfältigen Teams Dienstleistungen in über 190 Ländern und Regionen. Wir betreuen über 80 Prozent der Fortune-Global-100-Unternehmen und Tausende anderer Kunden und Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Weitere Informationen über NTT finden Sie unter www.global.ntt/

