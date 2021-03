Guten Morgen, der DAX hat am heutigen Montag im frühen Handel direkt ein neues Allzeithoch markiert und ist bis auf 14.834 Punkte gestiegen. Dann ist der DAX aber erneut zurückgekommen und bewegt sich aktuell im Bereich von 14.780 Punkten. Der DAX bewegt sich nach dem langen Anstieg weiterhin in sehr dünner Luft und dazu an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals. Möglicherweise kann der DAX die Marke von 15.000 ...

