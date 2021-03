Die Aktien des Motorenherstellers Deutz sind am Freitag bis auf 6,29 Euro angestiegen, geben am heutigen Montag aber wieder etwas nach und notieren aktuell bei 6,25 Euro. Die Short-Position um 6,20 Euro ist weiter im Rennen. Aufwärtskorrekturen laufen bei einem bestehenden Abwärtstrend in der Regel leicht über dem 10er-EMA aus, bevor es dann wieder abwärts geht. Das Anlaufziel könnte dann der untere Bereich des steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...