Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 30. März 2021, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerSeit einigen Wochen verbreitet sich eine neue Betrugsmasche. Diebe stehlen Autos im benachbarten Ausland und verkaufen sie hier ahnungslosen Gebrauchtwagenkäufer*innen. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" erklärt, wie die Masche funktioniert und zeigt, wie Kund*innen sich schützen können. Am Dienstag, 30. März 2021, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), online auf SWR.de (http://www.swr.de/marktcheck) und Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Die Spargelsaison beginnt - muss es immer deutscher Spargel sein?Ab April beginnt die Spargelsaison und viele freuen sich auf die ersten Stangen aus Deutschland. Im Supermarkt konnte man schon davor Spargel aus Spanien, Griechenland oder Peru kaufen. Wie gut sind die Produkte aus dem Ausland und wie ist deren Ökobilanz?Billigelektronik aus dem Internet - Schnäppchen mit RisikoAufgrund des Lockdowns kaufen viele Verbaucher*innen öfter im Internet ein. Besonders beliebt sind Elektronikartikel. Doch vermeintliche Schnäppchen können ein Brandrisiko bergen."Marktcheck" fragt Möller - welche Regeln gelten für Urlaubsreise?Viele fragen sich, ob man für diesen Sommer Urlaub buchen kann und welche Regeln während der Corona Pandemie gelten. Kann man kostenlos stornieren? Was passiert mit einer Anzahlung, wenn das Reiseunternehmen in die Insolvenz muss?"Marktcheck" findet's raus - ist die Blumenerde auch sauer genug?Hortensien, Rhododendren und Azaleen gedeihen am besten, wenn die Blumenerde den richtigen pH-Wert hat. Wie findet man heraus, ob die eigene Blumenerde sauer genug ist? "Marktcheck" zeigt, wie man aus einfachen Mitteln einen Indikator basteln kann."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie auf SWR.de unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck