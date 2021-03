Oldenburg (ots) - Die Pandemie stresst. Und zwar nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Das Abwehrsystem wird nicht nur durch das Virus selbst, sondern auch durch den Stress extrem gefordert und überfordert. Auch auf die Verdauung wirkt sich der chronische Stress negativ aus, so dass es zu Verdauungsstörungen wie Verstopfung kommen kann. Ebenfalls leidet das darmeigene Immunsystem. Schließlich sind fast 80 Prozent der menschlichen Immunzellen in unserem Magen-Darm-Trakt angesiedelt. Umso wichtiger ist es jetzt, dieses vielschichtige System bewusst zu stärken.Ob die Abwehr im Darm wie gewünscht funktioniert, ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Gefördert wird eine gesunde Abwehr durch ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung, Sonnenlicht, aber auch eine richtige und ausgewogene Ernährung. Vollkorn, Lein- und Flohsamen sowie Haferflocken enthalten viele Ballaststoffe, die für ein langes Sättigungsgefühl sorgen und die Verdauung unterstützen. Ebenso helfen diese sogenannten Präbiotika dabei, dass sich die guten Darmbakterien vermehren und sich gleichzeitig krankmachende Bakterien nicht so einfach ausbreiten können.Besonders wertvoll für die Darmgesundheit und damit für ein funktionierendes Immunsystem sind Bekunis® Bio Indische Flohsamen-Schalen (rezeptfrei in Apotheken erhältlich). Der Vorteil von indischen Flohsamen gegenüber anderen Ballaststofflieferanten wie z.B. Weizenkleie oder Leinsamen ist das besondere Quellvermögen der kleinen Körner.Flohsamenschalen enthalten Schleimstoffe, die die natürliche Darmbewegung, die sogenannte Darmperistaltik, und somit die Verdauung unterstützen. Außerdem sind Flohsamenschalen geschmacksneutral und besonders sättigend. So können sie ganz bequem und unkompliziert in den täglichen Ernährungsplan integriert werden. Ausführliche Informationen und E-Books zum Thema Darmgesundheit sowie Rezeptvorschläge finden sich im Ratgeber auf der Bekunis® Webseite (Link auf https://bekunis.de/bekunis-ratgeber).Zudem verlost Bekunis® vier "charmante" Pakete mit dem Bestseller "Darm mit Charme" von Giulia Enders sowie 1 Vorratspackung (500 g) Bekunis® Bio Indische Flohsamen-Schalen. Weitere Informationen zum Gewinnspiel finden sich auf der Bekunis®-Webseite (Link auf https://bekunis.de/portfolio-page/bekunis-gewinnspiel).Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/4876017