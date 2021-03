Das Weltraumteleskop erreichte seinen Meilenstein schneller als gedacht: 2.200 Planeten fand es. Einige könnten sich als zweite Erde eignen. Auf der Suche nach Exoplaneten machte sich Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) 2018 auf den Weg in den Orbit. In den vergangenen Jahren sammelte das Telekop 2.200 Kandidaten, die nahe, helle Sterne umkreisen. 1.600 hatte die Nasa erwartet. Einige davon haben ihre Umlaufbahn in einer habitalen Zone, es könnten dort also erdähnliche Bedingungen herrschen. Das bestätigt ein ...

