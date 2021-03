Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Freitag konnte das Land Rheinland-Pfalz eine 20-jährige Landesschatzanweisung zu Mid-Swap emittieren, so die Analysten der Helaba.Neue Mandatierungen seien nicht bekannt geworden und so dürfte das Geschehen vor Ostern zunächst ruhig bleiben.Spreads würden auf niedrigen Niveaus seitwärts pendeln und so würden vor allem in der Zeit nach den Osterfeiertagen wieder einige Emittenten an den Markt kommen. Dies gelte insbesondere im SSA-Segment, weil die Krisenbewältigung eine weitere Verschuldung erfordere. Auf Supraebene sei am Freitag bekannt geworden, dass EFSF und ESM zusammen in Q2 9 Mrd. EUR aufnehmen würden. Hinzu komme im neuen Quartal das EU-SURE-Programm mit ca. 14 Mrd. EUR. Bei Covered Bonds sei dagegen wenig Aktivität zu erwarten, denn die günstige EZB-Finanzierung sorge für Zurückhaltung bei öffentlichen Emissionen. Dies begünstige wiederum die Sekundärmarktspreads, wobei die Markttiefe schwach ausgeprägt sei. (29.03.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...