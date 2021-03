Das rumänische Umweltministerium verdoppelt in diesem Jahr das Budget für sein Programm Rabla Plus, das Zuschüsse für den Kauf von Elektro- und Hybridautos bietet, auf umgerechnet rund 82 Millionen Euro. Im Rahmen des Programms werden reine E-Autos mit 10.000 Euro und Plug-in-Hybride mit 4.500 Euro gefördert. Umweltminister Tanczos Barna rechnet nach eigenen Angaben damit, in diesem Jahr über 10.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...