29.03.2021 - Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) hat zwei Windparks in Schleswig-Holstein mit einer Gesamtnennleistung von 21 MW in Betrieb genommen. Die Windparks "Langstedt" und "Lentföhrden" wurden von der zur PNE-Gruppe gehörenden WKN GmbH entwickelt. Vier Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von zusammen 16,8 MW sind in den Eigenbestand der PNE-Gruppe übernommen worden, der damit auf 151,6 MW angewachsen ist. Und ein zufriedener Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Die Inbetriebnahme der modernen Windparks "Langstedt" und "Lentföhrden" ist ein weiterer erfolgreicher Schritt ...

