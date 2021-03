DJ Commerzbank und Google vertiefen Partnerschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank AG und Google Cloud bauen ihre Zusammenarbeit aus. Wie die Frankfurter Bank mitteilte, gehen beide eine fünfjährige strategische Partnerschaft ein. Mithilfe von Google Cloud will die Commerzbank eine "signifikante" Anzahl ihrer Bankanwendungen in die Cloud verlagern. Seit 2017 arbeiten beide Unternehmen gemeinsam an der Entwicklung einer Strategie zur Transformation und Migration von Anwendungen in die Cloud. Ziel der Zusammenarbeit ist es laut Commerzbank zudem, neue Lösungen für Kunden der Bank zu entwickeln.

March 29, 2021 05:05 ET (09:05 GMT)

