Berlin (ots) - Morgen ist es soweit: VISION.A Webinar geht am 30. März 2021 ab 20 Uhr in die nächste Runde und bietet allen Teilnehmer:innen aus Apotheke und Pharma spannende Informationen, lebhafte Diskussionen und praxisrelevante Tipps - und das kostenlos. Das Webinar-Thema könnte dabei nicht aktueller sein. Unter dem Titel "Der Immunitätsausweis aus der Apotheke - der nächste Schritt aus der Krise" verrät Apotheker Tamim Al-Marie, was hinter seiner Idee zur Immunkarte Covid-19 steckt.Seit mehr als einem Jahr hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem, an ein Ende des Lockdowns ist kaum zu denken. Apotheker Tamim Al-Marie möchte das ändern und hat kurzerhand die Immunkarte Covid-19 ins Leben gerufen. Diese soll schon bald den Weg aus dem Shutdown ebnen - dank eines Antikörpernachweises im Kompaktformat. Mit seinem "Immunitätsausweis aus der Apotheke" will Al-Marie jedoch nicht nur die Rückkehr zur Normalität erleichtern, sondern einmal mehr die Rolle der Apotheken vor Ort stärken. Wie sich das Projekt in den Apothekenalltag integrieren lässt und warum sich die Teams dadurch erneut als DIE Innovationskraft in der Krise positionieren können - all das und noch viel mehr beantwortet Al-Marie im VISION.A Webinar am 30. März ab 20 Uhr. Hier geht es zum Webinar. (https://webinar.apotheke-adhoc.de/programmvorschau/)Gemeinsam mit Apotheker Steffen Kuhnert, Gründer der digitalen Apotheke, und Dr. Alexander Ravati, Geschäftsführer Ravati Seminare GmbH, liefert Al-Marie exklusive Einblicke in sein Projekt. Bei der anschließenden Paneldiskussion stehen die Experten der Webinar-Community dann Rede und Antwort. Jetzt kostenlos registrieren und live dabei sein! (http://webinar.apotheke-adhoc.de/registrieren/) Nach der Live-Ausstrahlung steht das gesamte Event allen registrierten Teilnehmer:innen rund um die Uhr zum Nachstreamen im on-demand-Bereich zur Verfügung.VISION.A Webinar ist das kostenlose E-Learning-Angebot für Apothekenteams - powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE. Die Registrierung ist 24/7 unter webinar.apotheke-adhoc.de möglich. Sie möchten auch Ihre Marke ganz vorne in der Apotheke platzieren, Wissen vermitteln und den direkten Draht zu den Apothekenteams nutzen? Alle Informationen zu Ihren Möglichkeiten erhalten Sie hier (https://webinar.apotheke-adhoc.de/fuer-kunden/), per E-Mail an sebastian.biedermann@el-pato.de oder telefonisch unter 030 - 80 20 80 591.Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 60 Mitarbeiter:innen Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.Pressekontakt:VISION.A WebinarAnnabell WagnerPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 529E- Mail: annabell.wagner@el-pato.deInternet: webinar.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/4876138