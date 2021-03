- Alex, kannst du mir dein Unternehmen kurz vorstellen? - Welcher Rohstoff ist derzeit euer Favorit? - Was macht ihr im Eisenerzbereich? - Ihr habt sehr gute Nachbarunternehmen? - Ich kenne den Eisenerzmarkt zu wenig. Was sind gute Gehalte und was suchen die Stahlunternehmen derzeit? - Wie geht es jetzt weiter? Ist die Übernahme schon abgeschlossen? - Nachdem ihr sehr gute Nachbarn habt, nehme ich an, die Infrastruktur ist ausgezeichnet? - Bekommt ihr Geld zurück, wenn ihr in Exploration investiert? - Sprechen wir bei diesem Projekt mehr von einem Untertagpotential oder gibt es auch das Potential eines Tagebergbaus? - Wollt ihr euch in diesem Jahr auf diese zwei Eisenerzprojekte konzentrieren oder wollt ihr auch eure anderen Projekte weiterentwickeln? - Was sind nach den Eisenerzprojekten die nächsten Projekte, wo ihr noch in diesem Jahr arbeiten wollt? - Was sind für dich "Bonanza" Gehalte? - Wenn du von historischen Ergebnissen sprichst, was wurde in der Vergangenheit bereits auf diesen Projekten gemacht? - Gibt es neben diesem Goldprojekt noch weitere interessante Projekte? - Exploration ist immer teuer. Kommen wir daher zur finanziellen Situation. Wie viel Geld habt ihr derzeit? - Habt ihr größere Aktionärsgruppen? - Was könnten die drei wichtigsten News sein, die wir in den nächsten 6 Monaten sehen werden? - Wollt ihr nur in Kanada bleiben oder schaut ihr auch nach Projekten in anderen Ländern? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 18. März 2021 aufgezeichnet. Das Interview ist ein Startinterview, dass heißt ich kenne das Unternehmen nicht und es wurde auch nicht vorselektiert. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob ich das Unternehmen interessant finde und ob ich die Aktien des Unternehmens kaufen werde oder nicht. In der Regel wird die Aktie in einer der nächsten regulären Ausgaben des SmallCap-Investor besprochen und hier gebe ich dann auch meine Investmententscheidung bekannt. Zum Zeitpunkt des Interviews am 18.3.2021 besitze ich keine Aktien des Unternehmens. Kurs auf Ihr Joachim Brunner