Berlin (ots) - Der zweite Corona-Frühling beschert leider steigende Fallzahlen und neue Kontaktbeschränkungen. Und gerade deshalb ist es so wichtig sich nach wie vor an die Regelungen zu halten. Heute Abstand halten für mehr Nähe in der Zukunft. MyPostcard (http://www.mypostcard.com/) verlängert Postkarten-Aktion und verschenkt 500 Tausend Postkarten. Damit will das Berliner Unternehmen dazu beitragen, dass die Menschen mit ihren Liebsten verbunden bleiben.Zusammen gegen CoronaVor fast genau einem Jahr ging Deutschland in den ersten Lockdown. Auch der Frühling 2021 steht im Zeichen von erneuten Kontaktbeschränkungen. Die soziale Distanz fällt vor allem angesichts der bevorstehenden Feiertage wie Ostern, Ramadan und Pessach besonders schwer. Die Sehnsucht nach Nähe und etwas Normalität wächst. Aus diesem Grund startet MyPostcard die Kampagne ZusammenGegenCorona (http://www.mypostcard.com/designs/ZusammenGegenCorona) und verschenkt dabei 500 Tausend Postkarten. Postkarten, um Menschen zu verbinden und Distanz zu überwinden. Für Ostergrüße an die Großeltern, eine liebe Botschaft an die beste Freundin und alle, die man besonders jetzt so sehr vermisst."Es ist uns nach wie vor ein wichtiges Anliegen, den Menschen in diesen schwierigen Zeiten etwas zurückzugeben und sie zum Durchhalten zu motivieren. Daher verschenken wir 500 Tausend persönliche Postkarten Grüße - um trotz Distanz in diesem Frühling verbunden zu sein mit lieben Menschen", so Oliver Kray, Geschäftsführer von MyPostcard.Mit dieser Aktion unterstützt MyPostcard die Initiative "Zusammen gegen Corona" des Bundesministeriums für Gesundheit. Informationen dazu finden Sie unter www.zusammengegencorna.de.Und so funktioniert'sEinfach die kostenlose MyPostcard-App aus dem App-Store herunterladen und das Profil ZusammenGegenCorona (http://www.mypostcard.com/designs/ZusammenGegenCorona) aufrufen. Dort kann aus über 100 Motiven das passende ausgesucht werden. Ob Ostern, Ramadan, Pessach oder einfach Frühlingsgrüße. Es stehen fertige Motive zur Auswahl aber auch Vorlagen, die mit eigenen Fotos personalisiert werden können - besondere Postkartendesigns, die speziell für die Aktion kreiert wurden. Anschließend Grußtext und Adressfeld ausfüllen und den Frühlinggruß kostenfrei verschicken - fertig! MyPostcard übernimmt der Druck und Versand. Alternativ können die Postkarten auch über die Aktionsseite auf www.mypostcard.com erstellt werden. Die Kampagne läuft bis das Kontingent von 500.000 Postkarten aufgebraucht ist. Pro Nutzer dürfen 3 Postkarten versendet werden.Über MyPostcardDie Postkarte von morgen: MyPostcard ist Deutschlands erfolgreichste Postkarten App, die es ermöglicht, eigene Fotos als echte gedruckte Postkarte zu versenden. Die App ist aktuell weltweit in zehn Sprachen verfügbar und bietet mit über 50.000 Designs das weltweit größte Postkartenangebot. MyPostcard kümmert sich mit Hilfe eines internationalen Druckerei-Netzwerkes um den Druck, die Frankierung und den weltweiten Versand der personalisierten Postkarten. Gründer und CEO ist Designer und Serial - Entrepreneur Oliver Kray. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin und einem Büro in New York beschäftigt momentan 30 Mitarbeiter und gehört im Ranking der Financial Times zu den Top 1000 Fastest Growing Companies in Europa, im Bereich E-Commerce belegt Mypostcard europaweit sogar Platz 19.Pressekontakt:Für weitere Informationen und Rückfragen:Maria GomelskaiaTel.+49 30 - 403 64 54 25maria@mypostcard.comOriginal-Content von: MyPostcard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154476/4876199