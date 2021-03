Finnair, die nationale Fluggesellschaft Finnlands, bekundet Interesse, bis zu 20 Elektro-Flugzeuge von Heart Aerospace für den Einsatz auf Kurzstrecken zu beschaffen. Heart Aerospace ist ein schwedisches Startup für Luft- und Raumfahrt mit Sitz in Göteborg. Beide Seiten haben dieser Tage einen Letter of Interest, also eine Interessensbekundung, unterzeichnet. Die zwei Unternehmen kennen sich aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...