DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Frühjahrs-Auktionen 2021 - Rekord-Frühjahrsauktionen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta015/29.03.2021/12:21) - Auf den kürzlich abgeschlossenen Frühjahrsauktionen der https://www.dga-ag.de/ und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 306 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 38 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma https://www.plettner-brecht.de/startseite.html verkauft.

Im Einzelnen:

Deutsche Grundstücksauktionen AG März 2021 EUR 12.564.500 Sächsische Grundstücksauktionen AG Feb / März 2021 EUR 8.940.201 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG März 2021 EUR 4.954.500 Plettner & Brecht Immobilien GmbH März 2021 EUR 2.992.000 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG März 2021 EUR 7.651.000 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Jan bis März 2021 EUR 870.599 Gesamt: Immobilien für EUR 37.972.800

Gegenüber dem Vorjahr stieg der Objektumsatz im 1. Quartal damit um rd. 17,5 %. Die erzielten Netto-Einnahmen lagen mit rd. EUR 3,29 Mio. etwa 3,5 % über dem Vorjahresniveau (EUR 3,18 Mio.). Das Quartal war damit das beste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte.

Alle Live-Auktionen fanden aufgrund der Infektionslage wieder ohne Saalpublikum statt und wurden stattdessen per livestream ins Internet übertragen. Gebote wurden ausschließlich telefonisch, mittels Bietungsaufträgen für Mitarbeiter im Rahmen der Bietungsschritte und über das Internet in unserem Bieterportal abgegeben. Diese Form der Auktionsdurchführung hat sich seit einem Jahr bewährt, die Resonanz war mit teilweise über 400 Zuschauern ausgesprochen gut. Die erzielten Kaufpreise lagen in vielen Fällen deutlich über den Erwartungen.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen ( https:// www.sga-ag.de/ ), Westdeutschen ( https://www.wdga-ag.de/ ) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG ( https:// www.ndga.de/ ), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html ) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH ( https://www.diia.de/ ) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter https://www.dga-ag.de.

(Ende)

Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de

ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1617013311040 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2021 06:22 ET (10:22 GMT)