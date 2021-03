Wien (www.fondscheck.de) - Hosnia Said, Geschäftsführerin bei La Française Asset Management in Frankfurt, legt ihre Funktion zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Mit dem Ausscheiden der im Rahmen der Veritas-Investment-Übernahme zu La Française gestoßenen Said gehe eine elfjährige Zusammenarbeit zu Ende, in deren Rahmen Said maßgeblich zur Positionierung der Gruppe im deutschen Markt beigetragen habe, schreibe La Française in einer Pressemitteilung. Über einen neuen Arbeitgeber Saids sei noch nichts bekannt. ...

