Die Ölpreise starten mit Abschlägen in die neue Woche. Brent Rohöl fällt von 65 auf 63,50 Dollar zurück und verbleibt damit in der aus den letzten 14 Tagen gewohnten Spanne. Die Heizölpreise in der DACH-Region geben ebenfalls nach und werden geringfügig, um ca. 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter niedriger erwartet als Ende letzter Woche. Die Heizölnachfrage bleibt verhalten und der März wird ein ähnlich ...

