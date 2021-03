Wien (www.fondscheck.de) - Warum Natixis Investment Managers seine Beteiligung an H2O Asset Management verkauft, erläutert Natixis-IM-Chef Jean Raby im Interview mit "FONDS professionell", so die Experten von "FONDS professionell".Zudem erkläre er, welche Vorzüge ein Dach für Fondsboutiquen biete.Der französische Fondsanbieter Natixis Investment Managers agiere als Dach für Investmentboutiquen. Eine davon sei die von Starmanager Bruno Crastes gegründete H2O Asset Management, die im Sommer 2019 mit Investments in teils illiquide Papiere des Finanziers Lars Windhorst für Furore gesorgt habe. Doch im November 2020 habe Natixis angekündigt, die Beteiligung verkaufen zu wollen. ...

