Der chinesische Batteriehersteller BAK Battery hat auf einer Messe eine zylindrische Zelle im Format 4680 vorgestellt - das Format, auf das Tesla künftig setzen will. Zur Chemie der neuen BAK-Zelle sind leider keine Details bekannt. BAK Battery (auch CBAK oder China BAK Battery genannt) will noch in diesem Jahr erste Muster seiner 4680-er Zelle unter anderem an Kunden aus der Automobilindustrie schicken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...