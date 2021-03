Der DAX bleibt weiterhin in dünner Luft und pendelt direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 14.800 Punkten. Mit dem heutigen bisherigen Tageshoch bei 14.834 Punkten, wurde auch ein neues Allzeithoch markiert. Ob der DAX die Aufwärtsdynamik beibehalten kann? Über 14.850 Punkten wäre mit einem weiteren Anstieg bis 15.000 Punkte zu rechnen. Allerdings ist der DAX aktuell aber auch so überhitzt, ...

