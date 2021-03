Nach der offiziellen Zulassung des neuen BioNTech-Werkes in Marburg durch die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) werden die ersten dort produzierten Impfstoffe in den nächsten Tagen zur Abfüllung nach Belgien transportiert. Wie das Mainzer Unternehmen am Freitag mitteilte, hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Herstellung des Covid-19-Impfstoffs am Standort Marburg genehmigt. Nun müssen die Impfstoffe noch etikettiert und verpackt werden.Nach diesen letzten Arbeitsschritten, die im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...