Leipzig (ots) - Gottesdienstfeiern sind gerade in der Kar- und Osterzeit für viele Gläubige ein Bedürfnis. Wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen müssen viele auf den Kirchgang verzichten. Der MDR bietet deshalb ein besonders vielfältiges Programm und stärkt mit den Übertragungen über DAB+ und MDR+ das digitale Angebot.Mit dem breiten Angebot des MDR können alle Interessierten trotz Lockdown an regionalen Gottesdiensten teilhaben. Die Feiern kommen dieses Jahr unter anderem aus Stotternheim, Borna und Halberstadt.Die Übertragungen im MDRKarfreitag, 2. April 2021, 10.00 Uhr, MDR KULTUR - Das RadioEvangelischer Gottesdienst aus der Kirche St. Peter und Paul, Stotternheim, mit Superintendent Dr. Gregor HeidbrinkKarfreitag, 2. April 2021, 17.00 Uhr, MDR+Livestream aus der Leipziger Peterskirche, Abschluss der Ökumenischen Andachtsreihe "Klagezeit"Karsamstag, 3. April 2021, 20.00 Uhr, MDR SACHSEN - Das Sachsenradio (104 MHz) und über DAB+ (MDR SORB)Katholische Feier der Osternacht in sorbischer Sprache in der Kirche St. Simon und Juda, Crostwitz, mit Pfarrer Měrćin DeleńkKarsamstag, 3. April 2021, 21.30 Uhr, MDR+Livestream aus dem Erfurter Dom, Katholischer Gottesdienst in der Osternacht mit Bischof Dr. Ulrich NeymeyrOstersonntag, 4. April 2021, 10.00 Uhr, MDR KULTUR - Das RadioEvangelischer Festgottesdienst aus der St. Marienkirche, Borna, mit Superintendent Dr. Jochen KinderOstersonntag, 4. April 2021, 10.00 Uhr, MDR+Live-Übertragung des Evangelischen Gottesdienstes aus dem Dom zu Halberstadt mit Landesbischof Dr. Friedrich KramerOstermontag, 5. April 2021, 10.00 Uhr, MDR KULTUR - Das RadioKatholischer Gottesdienst aus der Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig mit Propst Gregor GieleEinen Überblick zu den Gottesdienst-Übertragungen im Radio gibt es hier (https://www.mdr.de/religion/gottesdienste/radio-gottesdienste-april-ostern-zwanzigeinundzwanzig-mitteldeutschland100.html); die Übertragungen im Livestream können über folgenden Link angeschaut werden: mdr+ (https://www.mdr.de/video/livestreams/mdr-plus/index.html) . Alle Gottesdienste sind nach der Live-Übertragung hier (https://www.mdr.de/religion/Gottesdienste/index.html) abrufbar.