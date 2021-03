Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem Renditerückgang über weite Strecken der vergangenen Woche bestätigte die erneute Kurvenversteilung vom Freitag, dass sich die Renditen 10-jähriger Bunds derzeit in einem Band um die Marke von -0,35% bewegen, so die Analysten der DekaBank.Daran sollte sich auch in den kommenden Tagen wenig ändern. Vor allem die Anzeichen, dass der Renditeanstieg in den USA in den kommenden Monaten weiter anhalten werde, würden Bunds bei Rückgängen der 10-jährigen Renditen in Richtung -0,40% unter Verkaufsdruck kommen lassen. Umgekehrt dürften Renditeniveaus nahe -0,30% aufgrund der Unterstützung durch die Käufe der Europäischen Zentralbank sowie der negativen Nettoemissionen bei Staatsanleihen eher Kaufgelegenheiten darstellen. In diesem Umfeld halte die Ausweitung des Treasury-Bund-Spreads an. (29.03.2021/alc/a/a) ...

