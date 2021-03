Seit dem scharfen Zinsanstieg am langen Ende in den USA und den neuen Turbulenzen um die Staatsschulden Argentiniens erscheint das Anlegersentiment auch in Osteuropa eine Änderung zu erfahren. Zwar sind die Zinsen noch historisch extrem tief, aber die Kapitalflüsse sind nun einmal die Nagelprobe jedes Versprechens, Plans oder jeder Politik. Denn wenn die Kapitalmärkte das Vertrauen verlieren, mögen Interventionen zwar Zeit kaufen, aber eben nicht das verlorene Vertrauen zurückgewinnen.Der ungarische Forint hatte, wie in Chart 1 zu sehen, gegen den Euro im Corona-Schock einen weiteren Schock zu verkraften. Er wertete rasch um rund 8 % gegen den Euro ab und erholte sich seither per saldo nicht mehr. Stattdessen probte er auf Wochenbasis einen weiteren Abwertungsschub auf Wochenschlusskurs-Basis. Er fiel zwar zuletzt wieder in seinen Konsolidierungskeil hinein, allerdings kann dies die mittelfristigen Sorgen nicht vertreiben, denn die Signalstärke des Ausbruchs vom Frühjahr vergangenen Jahres ist schlicht zu groß, als dass man einfach annehmen könnte, dass der Forint aus seinem Konsolidierungskeil einfach wieder nach unten rausfällt. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der sehr hohen Umsätze beim Ausbruch nach oben unplausibel.

Den vollständigen Artikel lesen ...