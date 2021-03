Die neue VHV FIRMENPROTECT IT beinhaltet nun unter anderem eine Eigenschadenversicherung gegen Reputationsschäden, Veränderung, Blockierung oder Zerstörung der eigenen Website oder Ausfall von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen (Key Man Cover). Der Schutz der VHV FIRMENPROTECT IT besteht aus drei Säulen: Einer Betriebshaftpflicht (für Betriebsstätte und IT-Dienstleistung) mit 5 Mio. Euro Versicherungssumme, einer reinen Vermögensschadendeckung aus IT-Tätigkeiten mit wählbaren Versicherungssummen ...

