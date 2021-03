DJ Wolfgang Thiel wird Teamlead bei VOGEL - Business-Events unter neuer Führung

Würzburg (pts037/29.03.2021/15:15) - Zum 1. April 2021 übernimmt Wolfgang Thiel (41) in der neu geschaffenen Funktion im Fachmedienbereich der Vogel Communications Group GmbH & Co. KG das Management der Business-Events in den Bereichen Automotive und Industrie. Thiel ist seit 01.03.2020 in der Unternehmensgruppe und war bisher als Manager Event Business für die Branchenevents mehrerer Medienmarken zuständig.

"Die Pandemie hat das Eventgeschäft vor die wohl bisher größte Herausforderung gestellt. Wir mussten mit vereinten Kräften, viel Flexibilität und leidenschaftlichem Einsatz in Höchstgeschwindigkeit Lösungen entwickeln, um das Geschäft nicht in Gänze zum Erliegen kommen zu lassen", erläutert Wolfgang Thiel: "Nun gilt es, im Team mit den gewonnenen Erfahrungen und einer nachhaltigen Strategie die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen."

"Wir glauben an eine spannende, neuartige und sehr erfolgreiche Zukunft im Eventgeschäft unserer Fachmedien - mit Live-Events ebenso wie mit digitalen und hybriden Formaten", erläutert Ingo Mahl, Chief Product Officer der Vogel Communications Group: "Wolfgang Thiel bringt alles mit, um unser Event-Geschäft mit seinem Team heute und besonders in der Zeit nach den Corona-Einschränkungen erfolgreich weiterzuentwickeln!"

Vogel Communications Group ist mit 750 Mitarbeiter*innen und rund 100 Mio. Umsatz ein führender Anbieter von Fachkommunikation und Fachinformation. Sie ist im deutschsprachigen Raum an 7 Standorten tätig, darüber hinaus auch international mit Schwerpunkt China. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe bündeln sich 5 komplementäre Kommunikationsagenturen, 3 Service-Unternehmen und 14 Fachmedienbereiche aus den 5 Wirtschaftsfeldern Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/ Steuern und B2B-Kommunikation/Marketing. Die Vogel Communications Group bietet 250+ Services für Unternehmenskommunikation, 100+ Fachzeitschriften, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300+ Business-Events pro Jahr.

