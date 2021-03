Heute wird voraussichtlich endlich der Suez-Kanal wieder befahrbar gemacht. Es wird zwar sicherlich noch etwas dauern, bis sich der inzwischen gebildete Stau rund um dieses Nadelöhr aufgelöst hat, doch zumindest gibt es einen Lichtblick. Dieser fehlt hierzulande nach wie vor in Sachen Pandemiebekämpfung. Dafür marschiert der DAX wohl auf ein neues Allzeithoch und nimmt gar die Marke von 15.000 Zählern ins Visier. Geht die Rekordfahrt jetzt ungebremst weiter? Und warum tun sich die Technologieaktien noch so schwer. Darüber sprechen Jürgen und Mick in der neuen Ausgabe der "Börsenwoche". Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.