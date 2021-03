Poursuite de l'étude du projet de distribution en actions de 60 du capital d'UMG

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Vivendi (Paris:VIV), qui s'est tenue aujourd'hui Paris sous la présidence de Yannick Bolloré avec un quorum record de 73,33 des actionnaires représentés, a approuvé 99,98 les deux résolutions soumises son vote. La modification des statuts ainsi décidée permet désormais Vivendi de distribuer des dividendes ou acomptes, des réserves ou des primes par remise de biens en nature y compris sous forme de titres financiers.

Ce vote positif rend possible la poursuite de l'étude par le Directoire du projet de distribution, en actions, de 60 du capital d'Universal Music Group (UMG) aux actionnaires de Vivendi.

Commentant ce résultat, Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré: Le vote unanime en faveur des deux résolutions démontre le soutien total de nos actionnaires l'égard de notre stratégie

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et la suite des mesures sanitaires prises par les autorités, cette Assemblée générale s'est tenue huis clos et a été retransmise en direct sur le site internet de Vivendi et sur Dailymotion.

Sont disponibles sur le site de Vivendi le détail des votes et un enregistrement vidéo de l'Assemblée générale: https://www.vivendi.com/actionnaires-investisseurs/assemblee-generale-2/

