29. März 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 16 / 2021) Dinslaken, Deutschland 29. März 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines weiteren Phase-II-Auftrags bekannt. Ein IT-Dienstleistungsunternehmen aus Frankfurt mit mehr als 3.000 Mitarbeitern hat sich mit "iTWO fm" - der CAFM-Lösung (Computer-Aided Facility Management) der RIB Plattform - für modernes, durchgängiges Immobilien-Lifecycle Management entschieden. Das Facility Management des Unternehmens bewirtschaftet mehr als 8.000 Räume mit einer Bruttogeschossfläche von rund 250.000 m² an mehreren Standorten in Deutschland. Gefordert war eine CAFM-basierte Digitalisierungsstrategie: Zum einen die Bewirtschaftung mit Hilfe mobiler Endgeräte und zum anderen die Integration und Einbindung von Mitarbeitern und Dienstleistern sowie ein digitaler Kern mit CAD-Integration und BIM-Vorbereitung. Durch die Schaffung von Transparenz über Dashboards und Kennzahlen wird der Nutzen von Big Data realisiert. Michael Heinrichs, Geschäftsführer der RIB IMS: "Wir freuen uns insbesondere darüber, dass das "intelligente Gebäude 4.0" für unseren neuen Kunden damit greifbare Formen annimmt. Neben der Kosten- und Zeitreduktion werden damit auch weitere Ziele für die Nachhaltigkeit im Facility Management erreicht. "iTWO fm" wird 2022 bei dem Kunden implementiert und in zwei Phasen umgesetzt. Die erste Phase beinhaltet die Schwerpunkte Flächenmanagement und CAD-Unterstützung inklusive Umzugsmanagement, Belegungsplanung, Reinigungsmanagement mit Qualitätskontrolle und Instandhaltung. In der zweiten Projektphase ergänzen wir das System um die Steuerung externer Dienstleister sowie die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Mietmanagement." Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

